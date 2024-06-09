C1RCA VALEO スニーカー

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商品詳細
C1RCAスニーカー新品未使用サイズ表記US8.5CM27.6パッケージの表記は、27.6cmとなっていますが、US8.5は26.5cmなので26.5cmで出品しています。ソールの実寸は約27cmですので、実際にはUS8.5サイズです。古いコレクションで、未使用ですが、長期の保管状況により、ヒール部分や紐に変色が見られますので画像でもご確認ください。サーカは1999年アメリカ カリフォルニア州サンクレメンテにて、スケートボード界の若手スーパースターであり、エスフットウェアのライダーでもあったチャド・ムスカが最初のプロライダーとして創設に参加。シューズのデザインは「ナイキ」「アシックス」などを手がけてきたショーン・スコットが担当。ライダー達の意見を数多く取り入れた「プロ・シューズ」「チーム・シューズ」は機能性に優れ、ファッション性にも富んでいます。2002年にロゴが「CIRCA」から「C1RCA」に変更しました。 スケートシューズスニーカーシューズデッキシューズスリッポンサーカフットウエアスケボースケートボードサマーCIRCASKATEBOARDING
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