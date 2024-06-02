dior アイコンチェーン

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商品詳細
diorアイコンチェーン シルバー ゴールドコンビ大阪メンズ館diorにて購入しました。8回着用しました。系統が変わり使う頻度が低いため出品致します。わかりにくい部分があれば画像追加致します。付属品箱商品説明個性的でモダンな仕上げが魅力を添える「CDICON(CDアイコン)」ネックレス。ゴールドとシルバートーンの真鍮で彩るツートンカラーが、ファセット加工を施したチェーンリンクのデザインを引き立てます。フロントのスライディングクラスプに“CDICON”シグネチャーをあしらい、メゾンらしさを演出。おそろいのブレスレットとともにトータルコーディネートをお楽しみいただけます。真鍮100%全長41.5cmカラー...シルバー、ゴールドアクセサリー材質...真鍮DIORディオールChristianクリスチャンチェーンリンクネックレスアクセサリーCDICONアイコンシルバー金具三代目JSoulBrothers今市隆二登坂広臣着用メンズ
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