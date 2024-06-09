プレミアムスタッズキーホルダーBR cally風callyキーホルダーお好きな方

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フルハンドメイドスタッズキーホルダーダーラウンドスタッズタイプです。☆素材や工程にこだわったプレミアムバージョンです☆ブライドルレザーで有名なUKTHOMASWARE\u0026SONSLTDプルアップレザーを使用。極厚の革を贅沢にスライスして程よいボリュームで仕立てました。レースの断面をUSAFIEBING社製エッジコートにて丁寧にコバ処理済み。また革の裏面も床面処理済みでレザー本体を綺麗に仕上げております。スタッズはスタンダードリベットカンパニー社製真鍮スタッズです。真鍮素材のナスカンやキーリングやリベット！オイルレザーの風合いと相性抜群のセッティングです☆更に付属のキーホルダーはブラスピラミッドスタッズで装飾本体のアクセントに付属します！全長 革本体のみ約31cm全長 ナスカン金具を含む36cm幅1.5cm厚み約2.8mm●付属のキーホルダーのみの販売、またキーホルダー抜きでのお値下げ不可です。※※全てセットでの販売のみとなります。●スタッズの打ち込みの際、オイルレザーの特徴で、多少の革の歪みが生じておりますが、革の性質上、及びデザイン上の物の為不良ではありません。ご了承の上ご検討お願い致します。●レザーは合皮や布と違い、多少のシワ、キズ、汚れ等あります。革特有の物ですのでご了承お願い致します。●スタッズは輸入品の為、メッキ時の色ムラ細かなキズ等はご了承下さい。●表記の寸法のmm単位の狂いはハンドメイド革製品の為ご了承下さい。宜しくお願い致します。検索ワード#キャリー#cally#キャリーキーホルダー#callyキーホルダー#テンダーロインキーホルダー#オモシーチャンネル#ルードギャラリー‪#ウルフズヘッド‬#wtaps#テンダーロイン#ラッツ#ハイドアンドシーク#ネイバーフッド#ワコマリア#クラクト#キャリー#チャレンジャー#ケルトアンドコブラ#TMT#HTC#ロンハーマン#山田レン素材 本革カラー···ブラック