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商品詳細
STUDIUMLISCIOマイクロウォレット目立った汚れ等はありませんが、多少の使用感はあります。写真にてご確認ください！箱等はございません。購入後の返品は受け付けていませんのでご了承下さい。ご覧いただき、ありがとうございます♪
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