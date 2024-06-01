サンローラン パリ　エディ.スリマン期　長財布　スタッズ

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商品詳細
3年間毎日使用！使用感ありますので、気になる方はお控えください。使用する分には問題ありませんが、中古品です。キズなどあります。チャックは壊れてません。カラー···ブラック財布形···長財布購入時の金額¥100,000
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長財布/--/BLK/スタッズ/レザー/ラグジュアリー/エディスリマン/リヴゴーシュ
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