ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
カラー···ブラック材質···シルバー即購入オッケーです。UNDERCOVER(アンダーカバー)のリング(指輪)です。サイズは17号です。新品は全体がブラック(黒)で、文字だけがシルバー(銀)だったのですが、少し塗装が剥がれてます。横 約2ポーチ(袋)はありません。内側にsilverと刻印されています。かなり気に入ってたのですが、最近趣向が変わり身につけなくなりましたので、出品する事にしました。探されてる方も多いと思いますので、この機会にどうぞ、よろしくお願いします。#UNDERCOVER#アンダーカバー#ワコマリア
http://narcologia.ru/goods/hesitantly205584.html
http://narcologia.ru/goods/providence593294.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox488439.html
UNDERCOVER (アンダーカバー) リング サイズ:17号
アンダーカバー リング/指輪(メンズ)の通販 22点 | UNDERCOVERのメンズ ...
アンダーカバー リング/指輪(メンズ)の通販 22点 | UNDERCOVERのメンズ ...
2023年最新】アンダーカバー/リングの人気アイテム - メルカリ
UNDERCOVER アンダーカバー 20AW UCZ4R01-3 アナーキー 家紋 リング シルバー 925 オニキス シルバー系 20号【美品】【中古】
UNDERCOVER（アンダーカバー）UCX4R01-1 GLASS EYE RING グラスアイ ...
UNDERCOVER リング 指輪 17号 黒 シルバー - リング
アンダーカバー×ジャスティン デイビス新作ジュエリー、ギラップル ...
UNDERCOVER（アンダーカバー）UCX4R01-1 GLASS EYE RING グラスアイ ...
帝王クロムハーツピンキーリングスペシャルプライス〉Chrome Hearts ...
UNDERCOVER アンダーカバー 20AW UCZ4R01-3 アナーキー 家紋 リング シルバー 925 オニキス シルバー系 20号【美品】【中古】
UNDERCOVER GIZリング 指輪 UCW9R02
カルティエ 指輪 ラブリング K18WG メンズ 16.5号(57) D7978 ...
http://narcologia.ru/goods/hesitantly205584.html
http://narcologia.ru/goods/providence593294.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox488439.html
UNDERCOVER (アンダーカバー) リング サイズ:17号
アンダーカバー リング/指輪(メンズ)の通販 22点 | UNDERCOVERのメンズ ...
アンダーカバー リング/指輪(メンズ)の通販 22点 | UNDERCOVERのメンズ ...
2023年最新】アンダーカバー/リングの人気アイテム - メルカリ
UNDERCOVER アンダーカバー 20AW UCZ4R01-3 アナーキー 家紋 リング シルバー 925 オニキス シルバー系 20号【美品】【中古】
UNDERCOVER（アンダーカバー）UCX4R01-1 GLASS EYE RING グラスアイ ...
UNDERCOVER リング 指輪 17号 黒 シルバー - リング
アンダーカバー×ジャスティン デイビス新作ジュエリー、ギラップル ...
UNDERCOVER（アンダーカバー）UCX4R01-1 GLASS EYE RING グラスアイ ...
帝王クロムハーツピンキーリングスペシャルプライス〉Chrome Hearts ...
UNDERCOVER アンダーカバー 20AW UCZ4R01-3 アナーキー 家紋 リング シルバー 925 オニキス シルバー系 20号【美品】【中古】
UNDERCOVER GIZリング 指輪 UCW9R02
カルティエ 指輪 ラブリング K18WG メンズ 16.5号(57) D7978 ...