VINTAGE CHICAGO WHITE SOX CHAMPION CAP

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ヴィンテージのホワイトソックスの1993年アメリカンリーグ西地区チャンピオンキャップです。タグが切られていてどこ製のどこの帽子なのかわかりませんが1993年のキャップであるのは間違いないかと思います。人気のホワイトソックスのメモリアルキャップ。やれ感もかっこいいですよ！VINTAGEWHITESOXAMERICANLEAGUE1993WESTCHAMPIONCAP中古です。型崩れ、タグカットあります。全体的な使用感あります。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、MLB、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。