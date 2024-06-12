＜伊達成実＞天下統一恋の乱　華の章　ポスカ、缶バッジ

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ボルフェス2023天下統一恋の乱LoveBallad～華の章～箔押しポストカードVol.2トレーディング缶バッジVol.18お写真のお品物のうち伊達成実（ポスカ：18点 バッジ：14点）です。※別途E賞ブロマイドの特典あり（4枚予定）【即購入可】