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バーニーズニューヨーク　コイン　クロス抜きシルバーネックレス
商品番号 H79304828898
商品名

バーニーズニューヨーク　コイン　クロス抜きシルバーネックレス
ブランド名 バーニーズニューヨーク
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーニーズニューヨーク銀座店で購入しました。シルバーペンダントトップ直形3cm、チェーンの長さ56cmです試着程度の美品になります材質···シルバーカラー···シルバー
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