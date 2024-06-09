Y's YOHJI YAMAMOTO レザー コインケース

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ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。【商品名】ワイズヨウジヤマモトレザー小銭入れ【詳細】サイズ縦/約8cm横/約12cm【状態】大きなダメージはありませんが、全体的に小傷や擦れ傷が見られます。商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。────────────────────〈検索ワード〉山本耀司折り財布巻き財布折り畳みウォレットメンズ本革紐ダブルポケット無地シンプルヴィンテージtp-23x910