重岡くん ヤツぬい ぶらさげるヤツ

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商品詳細
新品未使用品ですが、1度確認の為開封しております。確認後暗所で保管しておりました。発送の際は箱からだして発送させて頂きます。本日中に購入して頂ける方→6,366にさせていただきます。素人が保管しておりましたので、少しでも気になる方は御遠慮下さい。グッズ種類···ちびぬいグッズ種類···その他グッズ種類···ちびぬい
http://narcologia.ru/goods/unusable817774.html
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