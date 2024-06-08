PRADA プラダ サフィアーノ レザー 財布　ネロ

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商品詳細
PRADAプラダサフィアーノレザー財布 ネロプラダの長財布です。色は黒で、内側がグレーです。店舗で購入した正規品ですが、箱は捨ててしまいました。中古品ですのでご理解のある方のみお願いいたします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革
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