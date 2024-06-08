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シャーロット・ホーネッツ　シティエディション 9FIFTY キャップ
商品番号 T79399727526
商品名

シャーロット・ホーネッツ　シティエディション 9FIFTY キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名の通り、シャーロット・ホーネッツ(CharlotteHornets)の22-23ミントカラーシティエディションモデルのニューエラキャップを売ります。日本未展開で、アメリカでも即売り切れとなっている大変レアモデルになります。・購入：2023年12月にNBA公式オンラインショップから個人輸入・状態：新品購入の後、ニューエラのシールを剥がして裏に付けただけで、未使用未着用の状態です。・モデル：大人気のミントカラーシティエディションデザインです。ラメロ・ボールの象徴的なデザインです。・サイズ：9FIFTYスナップバックなので、頭のサイズ関係なく、どなたでも着用できます。OneSizeアジャスタブル衝動買いしたのですが、勿体無くて着られずにいたので、ガツガツ被ってくださる方にお売りしたいです。---八村塁渡邊雄太ラメロ・ボールナイキKobeコービーJordanジョーダンLebronレブロンバスケバスケットボールNBADunkDunkLowバッシュ
http://narcologia.ru/goods/message170127.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture798941.html
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