ファイテン RAKUWA ネックX100 カーボン ブラック 50cm

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商品詳細
★★★★★★★★★★★★★★家庭臭があります気になさる方は購入をお控えください★★★★★★★★★★★★★★ファイテンphitenRAKUWAネックX100カーボンブラック50cm★状態中古品です家庭臭あります。留め具に変色と紐部分に毛羽立ちと少々の汚れあります。★商品詳細RAKUWAネックX100カーボンブラック50cm素材/細部(生地):ナイロン(中芯):エラストマー留め具ステンレス外装パーツカーボン(樹脂コーティング)技術:アクアチタンX100ミクロチタンボール★付属品写真2枚目に写しているものが全てです箱に痛みあります。#♡CowCow♡ネックレスブレスレット一覧はこちらです#42Y#42Y2168#0005H6666
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