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ファイティン　RAKUWAネック　メタックス(チョッパーモデル) ブラック
商品番号 C57298848801
商品名

ファイティン　RAKUWAネック　メタックス(チョッパーモデル) ブラック
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイティンのRAKUWAネックです！色はブラックでサイズは50cmになります！一ヶ月ほどしか使用してないため状態は良いです！ケースも箱も付属しております！サイズなど間違えないようにお願いいたします。
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