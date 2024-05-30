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newera ニューエラ　キャップ　9twenty LA ドジャース　新品　青
商品番号 V58484976198
商品名

newera ニューエラ　キャップ　9twenty LA ドジャース　新品　青
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,702 円
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商品詳細

◎　ご覧頂き誠にありがとうございます。　メルカリ内で非常に【模倣品】が多過ぎるのでお気をつけ下さい。私が出品しておりますのは●完全正規品●となっております。NEWERAnewera9twentyキャップLAドジャース　CAPです！！！シンプルながら抜群にカッコいいこちらの　CAPどんなコーディネートにもあいます。サイズは　☆アジャストタイプ☆56.8～60.6カラー　ブルーメンズ　でも　レディース　でもご活躍して頂けます♪♪只、あくまでも並行輸入品となりますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。尚、発送はネコポスになります。なるべくコンパクトにして発送致します。ご理解の程宜しくお願い致しますm(__)m#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#BLACK#帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール#NY　#メンズ　#レディース　#ネイビー
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