ノンネイティブ レザージャケット

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商品詳細
ノンネイティブのスエードレザージャケットです。名称:STUDENTJUMPERCOWSUEDEサイズ:１身幅46cm肩幅42cm袖丈66cmリブ10cm着丈64cm色:TAUPEトープカーキっぽい色です。素材:表地カウレザー/裏地ポリエステル参考定価:118,800円(税込み)しっとりとした上質なカウスウェードで仕上げた比翼ジップジャケットです。裏地にはリップストップ生地をあしらい、MA-1タイプのシルエットでデザインした一枚になります。
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