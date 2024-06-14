ノンネイティブ レザージャケット

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ノンネイティブのスエードレザージャケットです。名称:STUDENTJUMPERCOWSUEDEサイズ:１身幅46cm肩幅42cm袖丈66cmリブ10cm着丈64cm色:TAUPEトープカーキっぽい色です。素材:表地カウレザー/裏地ポリエステル参考定価:118,800円(税込み)しっとりとした上質なカウスウェードで仕上げた比翼ジップジャケットです。裏地にはリップストップ生地をあしらい、MA-1タイプのシルエットでデザインした一枚になります。