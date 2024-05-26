COACH コーチ　小銭入れ財布　カードケース シグネチャー ブラック　黒色

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商品詳細
❤︎COACHコインケースカードケースパスケース定期入れ小銭入れ財布❤︎ZipCardCaseInSignatureCanvasジップカードケースシグネチャーキャンバス＊新品＊型番:C4281＊定価：98ドル＊カラー:シグネチャーブラック 黒色＊サイズ横幅：13cm高さ：7.5cm仕様本体:ファスナー開閉外側:カードポケット×5素材:PVCコーティングキャンバス/レザー付属品:タグ＊アメリカのコーチアウトレット商品には元々箱は付いておりません。基本的に箱は付属しておりません(;_;)ご了承ください。私自身がアメリカのコーチアウトレットオンラインショップにて購入した正規品、本物です。コピー商品等は一切取扱っておりません。日本全国のCoach直営店でもアフターケアを受けることができます。❤︎即購入OKです❤︎COACHコーチ小銭入れカードケース★5106
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