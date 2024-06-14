オーストレッグ 二つ折りウォレット 無双 二つ折り財布 希少 新品 キャメル

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一般的に高級素材として知られ使われているのがフルポイントと言われる小さなポツポツのあるオーストリッチ。しかし、素材的に面白いのは、そのオーストリッチの足（膝から足首）オーストレッグ。一頭から2本しか取れない希少部位、個性の強いビジュアル等、魅力も沢山。無双、外も中も全面オーストレッグを使いシンプルなデザインで仕上げた二つ折り財布です。＊小銭入れは札入れの奥、ファスナーポケット内となります。＊他にネイビー・ブラック・ダークブラウンも出品中です。サイズ縦幅9.5cm横幅12cmマチ幅2.5cmカラー:キャメル素材：オーストレッグ裏地:オーストレッグ状態：新品未使用ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。カラー···キャメル財布形···二つ折り素材···本革