ポールスミス マルチストライプエッジ　名刺入れ

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商品詳細
【マルチストライプエッジ】内装のへり返しにライン状でトリミングされたマルチストライプがポイントの名刺入れ。表面に施された繊細な型押しによりレザー本来のツヤ感も残した美しいシリーズです。素材には水シボの型押しを施した牛革を使用し、シンプルでありながらも存在感のある仕上げに。
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