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ポールスミス マルチストライプエッジ　名刺入れ
商品番号 L34860048475
商品名

ポールスミス マルチストライプエッジ　名刺入れ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【マルチストライプエッジ】内装のへり返しにライン状でトリミングされたマルチストライプがポイントの名刺入れ。表面に施された繊細な型押しによりレザー本来のツヤ感も残した美しいシリーズです。素材には水シボの型押しを施した牛革を使用し、シンプルでありながらも存在感のある仕上げに。
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