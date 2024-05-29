PORTER コインケース　小銭入れ　極美品

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PORTERのコインケースになります。何年か前に購入し、１.２回使用して箱に入れて納めていました。角スレや、小銭の跡もついておらず個人的には美品だと思っております。革の痛んだ跡も無いと思います。#吉田カバン#PORTER#コインケース#小銭入れ