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ディオール オブリーク　スムースカーフスキン ポーチ　ハンドバッグ
商品番号 T81620398674
商品名

ディオール オブリーク　スムースカーフスキン ポーチ　ハンドバッグ
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 26,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディオールオブリーク　スムースカーフスキンポーチ　ハンドバッグアイコニックな「サドル」デザインをモダンで実用的なバリエーションにアップデートした新作ケース。ブラックのスムースカーフスキンにベージュ\u0026ブラックの「ディオールオブリーク」ジャカードでアクセントを添え、メゾンのレザー職人が誇る唯一無二のサヴォワールフェールを体現しました。洗練されたこのアクセサリーは、ポケットにすっきりと収めて、iPadAirの収納可能、またはハンドバッグとしてお使いいただけます。ブラックスムースカーフスキンベージュ\u0026ブラックの「ディオールオブリーク」ジャカードルテニウムコーティングの真鍮製“DIOR”シグネチャー内側にエンボス加工の“DIOR”シグネチャーサドルフラップにマグネットクラスプ背面にパッチポケットイタリア製サイズ：30x20.5cm付属品：箱、収納袋2021ディオール銀座店にて購入した物です。
http://narcologia.ru/goods/protein313634.html
http://narcologia.ru/goods/preference415238.html
http://narcologia.ru/goods/freshman357156.html
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