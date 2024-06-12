ディオール オブリーク スムースカーフスキン ポーチ ハンドバッグ ...

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商品詳細
ディオールオブリーク スムースカーフスキンポーチ ハンドバッグアイコニックな「サドル」デザインをモダンで実用的なバリエーションにアップデートした新作ケース。ブラックのスムースカーフスキンにベージュ\u0026ブラックの「ディオールオブリーク」ジャカードでアクセントを添え、メゾンのレザー職人が誇る唯一無二のサヴォワールフェールを体現しました。洗練されたこのアクセサリーは、ポケットにすっきりと収めて、iPadAirの収納可能、またはハンドバッグとしてお使いいただけます。ブラックスムースカーフスキンベージュ\u0026ブラックの「ディオールオブリーク」ジャカードルテニウムコーティングの真鍮製“DIOR”シグネチャー内側にエンボス加工の“DIOR”シグネチャーサドルフラップにマグネットクラスプ背面にパッチポケットイタリア製サイズ：30x20.5cm付属品：箱、収納袋2021ディオール銀座店にて購入した物です。
http://narcologia.ru/goods/protein313634.html
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