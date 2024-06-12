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40s Sweet Heart Jewelry スウィートハート ジュエリー K
商品番号 U57830294298
商品名

40s Sweet Heart Jewelry スウィートハート ジュエリー K
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第二次世界大戦　40年代　SweetHeartJewelry（スウィートハートジュエリー）SweetHeartJewelry（スウィートハートジュエリー）とは、第一次大戦ごろ戦地に赴いたアメリカ人兵士たちが、愛の証として故郷に残してきた恋人や妻、母親や家族に向けて送り始めた様々なアクセサリーを総称したものです。トップのみです。２個セットデザイン:表面は勿忘草,裏面は無地大きさ:一円玉程度商品詳細年代　　：1940年代生産国　：USA色　　　：シルバー材質：sterlingsilver（＝シルバー925）#SweetHeartjewelry#ポーカーズ#Vintage#WWⅡ#military#militaryjewelry#lightning#CWU#M41#M45#M47#P41#P44#P47#モンキーパンツ#USN#巻きパン#セーラーパンツ#セーラーデニム#40s#50s#60s#70s#80s#90s#サルベージパーカー#ガンナースモッグ#MA1#黒タグ#XX#赤タグ#サイド黒タグ#501#501ZXX#505#66前期#66後期#ビッグE#赤耳※値下げお断りしております。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate319148.html
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