良品 ヴィトン M32562 タイガ 【ポルト モネ セルゲイ】コインケース ...

【良品】人気の商品！LOUISVUITTON タイガ【ポルトモネセルゲイ】折り財布 財布 コインケースの出品です☆■もちろん本物ですのでご安心下さい■【参考定価43,200円】出品時価格15,000円○普段のお仕事を頑張っているあなたに♪○大切な人へのプレゼントに♪○他の人とは違う高級感をあなたに♪こちらのお品は新品ではありませんので通常使用に伴う使用感は多少ございますが機能を損なうようなダメージは一切ございません。⭕総合ランク:Bランク角などの状態→スレ（小）が有りますが使用に問題ありません◎表面の状態→若干の使用感は有りますが使用に問題ありません◎内側の状態→スレ（中）が有りますが使用に問題ありません◎金属の状態→小傷が有りますが使用に問題ありません◎その他目立つ難など特筆事項→イニシャル有り除菌クリ－ニング済！届いたその日から気持ちよくお使い頂けます☆ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品C/傷や汚れが等ダメージが酷い中古品【商品入手先】大阪府公安認可の正規ブランド店買取販売店から購入した物です。鑑定済みの確実な正規品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。★他にもルイヴィトン、プラダ、グッチ、コーチ等様々なブランド品を出品してますご覧下さい#sugarブランド品■本物ですのでご安心下さい■(コピー品の売買は法律で禁じられております)参考定価：【43,200円】【ブランド】LOUISVUITTON【品名】ポルトモネ・セルゲイ アルドワーズ M32562【カラー】黒 ブラック【ライン】タイガ【製造番号】CT1182【付属品】無【サイズ】縦幅：約8cm横幅：約9.5cmマチ(奥行き)：約2cm



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