【インボイス原本】クロムハーツ ラージクロス 正規品

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ChromeheartsCHCRSLGW/BALEクロムハーツ正規品CHクロスペンダントラージwithベイル付属インボイス原本全体的に使用感はあるものの大きな打ち傷などなく状態は良好です。刻印箇所は、裏の左と真ん中、マルカン、ベイル内の3か所、全て掲載しております。サイズ、重さも画像にて掲載しておりますので、詳しくはそちらをご確認ください。ラージクロスの裏の左の刻印はこの形の『STERLING』のみになります。大きく刻印された物や字の間隔が広い物などがございます。マルカン部分の『1998・925』も『1998』は縁いっぱいに刻印され、『・925』の『・』は真ん中で、下の『.』ではありません。また巷で横行してますコピー品を9、10枚目に掲載しておりますのでご参考までに。更に・画像差し替えて専用化・説明文、コメント削除・〇〇で購入した(業者名)・インボイスカラーコピーもしくは海外インボイスなどのやり方でこれらを本物と謳い確信的に堂々と偽物を販売する複垢もしくはグループがいる模様です。*確認しただけで13人ほどが偽造海外インボイスの使い回しをしています。特に人気アイテムの『キーパーリング』『セメタリーリング』『クラシックオーバルリング』『フローラルクロスリング』『ベビーファット(ベイビーファット)』『スリートリンケッツ』などに出没しております。皆さまお気をつけ下さい。先日も財布のWAVEと『コピー品のラージクロス』を抱き合わせて販売されてた方がいらっしゃり、それを購入された方もおりましたのでお気をつけ下さい。それと最近『初期物』と謳い粗悪なコピー品を売りつける詐欺も見受けられますので、皆さまお気をつけください。偽物を購入された方はすぐに運営にご連絡を。もしくは高額のためすぐ警察へ。こちらの掲載で偽物を本物と偽って販売する詐欺被害が減ることを心より祈っております。何かご質問あればコメント下さい。それではより良いフリマライフを。Thankyou☺︎