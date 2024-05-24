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ポケモンカードゲーム　プレイマット　メガバンギラス　海外【希少】
商品番号 P63822906895
商品名

ポケモンカードゲーム　プレイマット　メガバンギラス　海外【希少】
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム海外限定のメガバンギラス　プレイマットになります‼️開封品になりますので、使用感がございます。※プレイ用とお考えください。写真のものが全てです。傷などもございますので、トラブル防止のため商品の状態などは購入前に必ず写真でご確認いただき、ご了承の上ご購入いただければと思います。傷は写真3をご確認ください。追加写真のご希望があれば可能な限り、対応いたします✨購入前にプロフをご一読ください。m(__)m安心できるお取引のため、購入後はご挨拶いただけると、幸いです^^気持ちのよいお取り引きができるよう心がけております!よろしくお願いします!ポケモンカード　ポケカバンギラスメガバンギラスメガ進化
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