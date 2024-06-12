茶道具　龍文堂鉄瓶　文房具　金属工芸

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について日本龍文堂鉄瓶でございます。鉄味良く、側面には鳥や海水や山が描かれたおりとても華やかでございます。◾️汚れ・傷等水漏れございません。（24時間確認済みでございます。）経年による汚れや錆がございますので画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ高さ（取手まで）：約22㎝蓋の直径：約；約8.3cm胴の直径（最大）：約13.6㎝注ぎ口から取背後までの胴の直径：約15.6㎝尚、採寸は素人ということをご了承ください。◾️付属品画像の鉄瓶のみでございます。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#南部鉄器#茶器#茶道具#金属工芸#茶道具#龍文堂#茶道#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖 #蔵戸#扉#竹#竹細工#華道#親の蔵品#彫刻##香道具#華道#茶道#書道