タディアンドキング　指輪　リング　18号

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商品詳細
定期的にメンテナンスしていたので綺麗だと思いますが、細かい傷、汚れ有ります。新品同等をお求めの方は購入をお控えください。画像のものが全てです。宜しくお願い致します。ゴローズ（goro's）FIRST-ARROW's（ファーストアローズ）ARIZONAFREEDOM（アリゾナフリーダム）材質···シルバーカラー···シルバー
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