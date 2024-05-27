タディアンドキング　指輪　リング　18号

定期的にメンテナンスしていたので綺麗だと思いますが、細かい傷、汚れ有ります。新品同等をお求めの方は購入をお控えください。画像のものが全てです。宜しくお願い致します。ゴローズ（goro's）FIRST-ARROW's（ファーストアローズ）ARIZONAFREEDOM（アリゾナフリーダム）材質···シルバーカラー···シルバー



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