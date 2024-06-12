

セントマイケル ドクターWOO 世界地図 ペーパージャケット サイズM ... セントマイケル ドクターWOO 世界地図 ペーパージャケット サイズM ...



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【新品未使用】セントマイケル ペーパージャケット ワールドマップ | フリマアプリ ラクマ 【新品未使用】セントマイケル ペーパージャケット ワールドマップ | フリマアプリ ラクマ

セントマイケル ドクターWOOの世界地図ペーパージャケットです。サイズはMで素人計りですが実寸肩幅60cm、着丈68cm、身幅68cm、袖丈60cmでした。多少の誤差はお許しください。独特のデザインが大変カッコいい一枚です。状態は比較的綺麗な中古品です。全体的に着用感ありますが特別大きなダメージはありません。色が白ベースですので全体的に気にならない程度の汚れがございます。私感ですが10段階で8位の程度だと思います。付属品はありません。