fendi フェンディ　リング　M

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FENDIリングサイズ：M20～23号カラー：シルバーサイズが合わなかった為、出品致します※付属品(箱等)はついておりませんリングのみ出品です写真にもありますが、傷がついておりますご了承の上ご購入をお考え下さいFENDIフェンディリング