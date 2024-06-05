COACH 新品 長財布 ブラック メンズ コーチ 黒 紺 白 財布 119

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COACHコーチラウンドジップ長財布ブラックホワイトネイビーブラックラウンドファスナー財布☆新品・未使用☆ 【送料無料】119⭐落ち着いたブラック系シグネチャーに メイビーとホワイトの ストライブがひと際映える スリムでエレガントなお財布です(*^^*)☘️外側に便利なオープンポケット付き、 開くと、カードやお札が一望でき、 カード入れは余裕の12枚分！ 中央にファスナー式小銭入れが付いて 使い勝手抜群の 薄マチタイプの長財布です(^^♪⭕️もちろん アメリカCOACHアウトレット 直営店から仕入れた 新品未使用の正規品です。 どうぞ、ご安心下さい(*^^*)⭐あなたのお手元に置いて頂いて 長くご愛用頂けると嬉しいです❤️❤️❤️◆人気商品！残り僅か！早い者勝ちです！※品切れ前のご注文をお勧め致します！！◆ご質問等なければ、即購入OKです！◆お値下げのご相談は、 ご希望の金額をお伝え下さい。 前向きにご検討させて頂きます(^^)型番 F26070素材 PVCコーティングキャンバス ×レザーカラー ブラック/ホワイト/ネイビーサイズ(約)縦10.5cm×横19cm×マチ1.5cm仕様 ラウンドファスナー式開閉 カード入れ×12 オープンポケット×2 札入れ×2 ファスナー式小銭入れ×1付属品 ケアカード ※箱は付属しておりません。購入場所 アメリカコーチアウトレット 【並行輸入品】※アウトレットに抵抗のある方は、ご遠慮下さい。※ご購入の際には、必ずプロフィールをご覧ください。※製造時の裁断位置により、絵柄の位置が掲載写真の位置と異なる場合がございますので予めご了承ください。