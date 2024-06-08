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2個セット　ハワイアンジュエリー フィッシュフック ネックレス 釣り針ステンレス
商品番号 H44088614447
商品名

2個セット　ハワイアンジュエリー フィッシュフック ネックレス 釣り針ステンレス
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 4,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★プレゼント用のギフトBOXを１つお付け出来ます！(コメントがない場合は通常梱包になります)★魚を釣る針[フィッシュフック]フィッシュフックには幸運を釣り上げる...「安定、幸運を保持するという意味」が込められてます♪★この商品の特徴！ビックサイズに描かれるハワイアン柄は繊細で職人技の光る絶品！また厚みは4.2mmとしっかりした作り！2個セットで11,960円の所更に500円引き！限界までお値引き中(^^)▲新品未使用！▲送料無料！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！▲最高品質のノンアレルギー素材使用！#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい！#LUXSiAステンレス商品↑金属アレルギーの方でも安心！\u003c商品説明\u003e●商品名:フィッシュフック●色:ゴールドとシルバー●素材:ステンレススチール316L/PVDイエローゴールド●サイズ:縦約3.1cm横：最大幅約2.2cm厚み：約4.2mm●チェーン長さ:45cm(40cm、50cmの交換可能です)(コメントが特に無い場合は45センチで発送です。発送後のサイズ変更は出来ません！)●男女兼用★素材のステンレススチール316Lとは？金属アレルギーをお持ちの方やお肌がデリケートな方でも問題なく使用できるノンアレルギー素材♪★プールやお風呂でも錆びない！医療用品にも使われているサージカルステンレス316Lと言われるものです♬高品質な素材で変色もせず•傷•汚れにも強く、半永久的な輝きを演出します！★ハワイでは愛する人から想いを込めてハワイアンジュエリーを贈る習慣があります♩★カレイキニ　スクロール海の波を表現していて、海から幸せを運んでくれる波の象徴や、途切れない波の様に、途切れる事のない愛を表現している意味もあるデザインです♡[スクロール]カラカウア王だけに許されるビーチに波立つ高貴な波[カレイキニ]と言います！ハワイアン　サージカルステンレス316Lペアプレゼント　サーフ系　西海岸　ビーチ　ビーチガールハワジュ　金属アレルギー　プレゼントプール海#ペアネックレス#金属アレルギー対応#サージカルステンレス#ハワイアンジュエリー
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