【送料無料】新品未使用'47 ニューヨーク・ヤンキース CAP

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商品詳細
-ご覧頂きありがとうございます-新品未使用タグ付き47フォーティーセブンニューヨーク・ヤンキースMLBロゴCAPCAP帽子［カラー］Black［状態］新品未使用No.C132さが※光の関係で添付写真と色が異なる場合があります。+ご不明な点がありましたらご連絡頂ければ対応致します+
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