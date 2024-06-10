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新品 クロムハーツ CHクロスペンダント スモール ベイル
商品番号 Y99842719149
商品名

新品 クロムハーツ CHクロスペンダント スモール ベイル
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 47,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツ（ChromeHearts）のCHクロスペンダントスモールベイルになります。出張の際、アメリカ本国の直営店にて購入。国内でも大人気のクロムハーツの定番ペンダントトップです。クロムハーツと聞いて一番最初にイメージされることが多い王道デザインのペンダントトップです。クロムハーツ創設期から永年ずっとファンに愛され続け、支持されて来たブランドアイコンのような存在のペンダントです。サイズも大きくズッシリとしたシルバーアクセサリーの重みと、繊細な燻しでクロムハーツの世界を味わうことのできる贅沢な1品です。1つだけでコーデの主役になりますし、他のクロムハーツと組み合わせて派手なコーデにも活用頂けます。クロムハーツをコレクションされるならぜひ1つは持っておきたいペンダントトップとなっております。現地のインボイス原本、革袋、ショッピングバッグと付属品は全て揃った状態でお送りさせて頂きます。他サイトでも出品中のため検討はお早めにお願いいたします。コメントお待ちしております。【詳細】カラー:シルバーサイズ:約42mm×26mm（クロス部分のみ）重量:約22.4g素材:シルバー925状態:新品未使用付属品:インボイス原本、ショッパー、革袋
http://narcologia.ru/goods/update846495.html
http://narcologia.ru/goods/browse835691.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy263753.html
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