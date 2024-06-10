新品 クロムハーツ CHクロスペンダント スモール ベイル

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クロムハーツ（ChromeHearts）のCHクロスペンダントスモールベイルになります。出張の際、アメリカ本国の直営店にて購入。国内でも大人気のクロムハーツの定番ペンダントトップです。クロムハーツと聞いて一番最初にイメージされることが多い王道デザインのペンダントトップです。クロムハーツ創設期から永年ずっとファンに愛され続け、支持されて来たブランドアイコンのような存在のペンダントです。サイズも大きくズッシリとしたシルバーアクセサリーの重みと、繊細な燻しでクロムハーツの世界を味わうことのできる贅沢な1品です。1つだけでコーデの主役になりますし、他のクロムハーツと組み合わせて派手なコーデにも活用頂けます。クロムハーツをコレクションされるならぜひ1つは持っておきたいペンダントトップとなっております。現地のインボイス原本、革袋、ショッピングバッグと付属品は全て揃った状態でお送りさせて頂きます。他サイトでも出品中のため検討はお早めにお願いいたします。コメントお待ちしております。【詳細】カラー:シルバーサイズ:約42mm×26mm（クロス部分のみ）重量:約22.4g素材:シルバー925状態:新品未使用付属品:インボイス原本、ショッパー、革袋