Cph/Golf TM CAP

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商品詳細
キャプテンズヘルムゴルフ撥水加工を施した、非常に柔らかい生地の6パネルキャップ。シンプルながら飽きのこないデザインとカラーリングが魅力。【SIZE】ONESIZEFITALL.完売品。ゴルフで数回使用。美品と思いますがあくまで中古品になりますのでご理解お願い致します。
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