ROTTWEILER ロットワイラー　クロスネックレス　十字架

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商品詳細
ROTTWEILERロットワイラーのクロスネックレスになります。数回着用後、保管しておりました。定価は13440円。クロスには「PERROLUZ」の刻印、プレートには「★ROTTWEILER★」の刻印が入っております。サイズ:クロス 縦約2.5cm、横約1.5cmチェーン長さ 約50cm材質:シルバー925仕事の都合上、商品の発送は週末になる可能性が高いです。よろしくお願いします。
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