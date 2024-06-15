新品ポールスミス　BPW104 ガーデンフローラルトリムかぶせ長財布ラムレザー

ポールスミス かぶせ長財布です。オンラインショップで購入後 使わず保管品の未使用です。触る程度は行っています。 36,000円位でした。手触りの良いラムレザー仕様です。品番：BPW104サイズ約：19.5㎝×9㎝×3㎝カラー：ブラックにガーデンフローラルトリム素材：ラムレザー仕様：スナップボタン開閉 ファスナー小銭入れ×1 カード入れ×18 札入れ他×6 背面にポケット×1 外箱に凹み傷み等あります、梱包緩和材とお考え下さい。 即購入OK即発送致します。カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革



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