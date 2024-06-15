【デッドストック】US企業　ヴィンテージキャップ

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商品詳細
■US企業 80'sヴィンテージキャップ●デッドストック【カラー】アイボリー クリーム 白【サイズ】フリー◎デッドストック(未使用品)なので綺麗な状態ですが、大変古い物ですので程度の良い中古品としてお考えください。americanvintageoldtruckerトラッカー80s90sワッペンアメカジ古着
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