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【デッドストック】US企業　ヴィンテージキャップ
商品番号 P16281693155
商品名

【デッドストック】US企業　ヴィンテージキャップ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,183 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■US企業　80'sヴィンテージキャップ●デッドストック【カラー】アイボリー　クリーム　白【サイズ】フリー◎デッドストック(未使用品)なので綺麗な状態ですが、大変古い物ですので程度の良い中古品としてお考えください。americanvintageoldtruckerトラッカー80s90sワッペンアメカジ古着
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