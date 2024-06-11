PUMA Grit Cat hi ドライビングシューズ 青色

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商品詳細
プーマのドライビングシューズです。プーマのグリッドキャットというモデルだと思います。色はブルーサイズは25cm(us7)ソールは少し減っているくらいです。傷や汚れがあります。
http://narcologia.ru/goods/plaque289807.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect356670.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement344899.html
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