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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらはRyuの長財布になります。最近財布を新調した為、出品いたしました。●状態長年使用していた為、全体的に使用感があり傷が多少みられます。また小銭入れのファスナー部に少し破れが見られます。 革自体は味があり、クリームで手入れはしたので光沢は出ております。買った時の定価は35000円ほどでした。カードは16枚収納可能。●中古品の為、新品お求めの方はご遠慮ください。購入後のクレームや返品は受け付けておりません。
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