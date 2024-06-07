2個セット　ハワイアンジュエリー フープピアス シルバー メンズ レディース

当ショップ大人気のピアス！お一つ通常5980円の期間限定で3980円！2個セットという事で限界までお値引き中！▲新品未使用！▲送料無料！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！▲最高品質のノンアレルギー素材使用！#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい！#LUXSiAステンレス商品↑金属アレルギーの方でも安心してご使用頂けます！カラーはゴールド、シルバー、ピンクの3種類あります！\u003c商品説明\u003e●商品名:ハワイアンジュエリーフープピアスゴールド●色:シルバー(ゴールド、ピンクもあります)●素材:ステンレススチール316L/●サイズ:約1.3cm幅：約3mm厚み：約2mm●総重量:2g●男女兼用★この商品の特徴！ピアス1.3cmなので耳にフィットする人気サイズ！繊細な彫りが施される幸せを運ぶスクロール(波模様)とプルメリア花とカレイキニのトロピカルなデザインでハワイを満喫！ステンレス製なので黒ずんだり、錆びることも無く半永久的にハワイアンジュエリーをお楽しみ頂ける1品。★素材のステンレススチール316Lとは？金属アレルギーをお持ちの方やお肌がデリケートな方でも問題なく使用できるノンアレルギー素材♪★プールやお風呂でも付けっぱなしでも大丈夫？ステンレスは、医療用品にも使われているサージカルステンレス316Lと言われるものです♬高品質な素材で変色もせず•傷•汚れにも強く半永久的な輝きを演出します！★ハワイでは愛する人から想いを込めてハワイアンジュエリーを贈る習慣があります♩★カレイキニカラカウア王だけに許されるビーチに波立つ高貴な波#プルメリアプルメリアを身につけると魅力的になると言われています♫#スクロール(波)寄せては返す途切れることのない波。永遠に途切れることのない幸運！ハワイアン サージカルステンレス316Lペアプレゼント サーフ系 西海岸 ビーチ ビーチガールハワジュ 金属アレルギー プレゼントプール海#ピアス#シルバー#ハワイアンジュエリー



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