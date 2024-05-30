プラダ PRADA レザー キーホルダー キーリング 黒 1PP067

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます！ブランド：PRADA(プラダ)商品名：レザーキーホルダー型番：1PP067カラー：ブラック系種類：レザーキーホルダーキーリング素材：レザーサイズ：約横2cm×縦16.5cm×厚み1cmリング直径約3.2cm、フック約4cm重量：約30g付属品：箱※写真の通り目立った傷や汚れはありません状態についてや質問ございましたら遠慮なくコメント下さい
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