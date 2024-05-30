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プラダ PRADA レザー キーホルダー キーリング 黒 1PP067
商品番号 H22979494551
商品名

プラダ PRADA レザー キーホルダー キーリング 黒 1PP067
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます！ブランド：PRADA(プラダ)商品名：レザーキーホルダー型番：1PP067カラー：ブラック系種類：レザーキーホルダーキーリング素材：レザーサイズ：約横2cm×縦16.5cm×厚み1cmリング直径約3.2cm、フック約4cm重量：約30g付属品：箱※写真の通り目立った傷や汚れはありません状態についてや質問ございましたら遠慮なくコメント下さい
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