⭐全金 サンダーバード

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます\u003c(__)\u003e38,000円→お値下げしました。⭐とても古い、K16金無垢のインディアンジュエリーのサンダーバードです。刻印無し※宝飾店で試金石、比重、確認済みです。注意⚠️K18、18金ではなく16金です!ハワイアンジュエリー等のK14よりは品位が上ですがアンティーク品な為、金品位が一般的ではありません_(._.)_※箱や付属品はありませんm(__)mレディースでも胸元に１羽、可愛いですよ(*^^*)ゴローズタディラリースミス好きな方も♥️NAVAJO全金ナバホズニ族インディアン天然石
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