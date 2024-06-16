STAINLESS K ロゴ　デザインリング　メンズアクセサリー　【16号】

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはアルファベットのKロゴモチーフのデザインリングになります。シンプルなデザインながらも存在感があり、コーディネートのアクセントになります。カルティエやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。韓国ファッションやストリート、ブラックコーデ、セットアップなどにも合うデザインです。リングはステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。ホーセンブース、エルメス、トムウッド、ジャムホームメイドなど好きな方にもオススメです。《サイズ》16号（日本サイズ）————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊即購入OKです。#フォロー割実施中！#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日 #記念日 #贈り物 #プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン #チェーン #リング #指輪 #ブレスレット #ペンダント#ネックレス#ブラック#ゴールド#シルバー 5N26