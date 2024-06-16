Kc,s ライダースウォレット バイカーズウォレット 長財布 ロングウォレット

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ご覧頂きありがとうございます。上質なサドルレザーを使用したKc,sケイシイズのライダースタイプのロングウォレットになります。若干の使用感はございますが全体的には大変キレイな物だと思います。あくまでもused品の為、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。状態は写真から確認して判断して頂けると助かります。【サイズ】縦19cm横9.5cm厚さ2.5cm【仕 様】札入れ×2カード入×12小銭入×1 フリーポケット×2カラー...レッド財布形...長財布素材...本革