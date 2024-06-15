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ハワイアンジュエリー リング 指輪 レディース ステンレス プルメリア
商品番号 V12863916989
商品名

ハワイアンジュエリー リング 指輪 レディース ステンレス プルメリア
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★2023年からお求めやすい価格に変更！5980円の所5480円に(^^)★リバーシブルハワイアンジュエリープルメリア、ホヌ、スクロールが描かれてます！お一つ通常7980円の所5980円！▲新品未使用！▲送料無料！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！▲最高品質のノンアレルギー素材使用！#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい！#LUXSiAステンレス商品↑金属アレルギーの方でも安心してご使用頂けます！購入の際はサイズをコメント下さい！詳しくは下の商品説明欄へ！↓\u003c商品説明\u003e●商品名:ハワイアンジュエリーリングプルメリアスクロールホヌ●色:写真のみ●素材:ステンレススチール316L/K14イエローゴールドコーティング●サイズ:7号,9号,11号,13号,15号,17号,19号,21号※太めのリングなので普段細いリングをお使いの方は1~2号大きいサイズをオススメです！●太さ：8.5mm厚み：1.8mm●男女兼用★素材のステンレススチール316Lとは？金属アレルギーをお持ちの方やお肌がデリケートな方でも問題なく使用できるノンアレルギー素材となっております♪★海や温泉でも錆びない！こちらの素材は医療用品にも使われているサージカルステンレス316Lと言われるものです♬高品質な素材で変色もせず•傷•汚れにも強く、半永久的な輝きを演出します！★ハワイでは愛する人から想いを込めてハワイアンジュエリーを贈る習慣があります♩人々の大切な想いとともに身に着けられてきました！#プルメリアプルメリアを身につけると魅力的になると言われています♫#スクロール(波)寄せては返す途切れることのない波。永遠に途切れることのない幸運を表しています！#ホヌ海の守り神メンズアクセサリー　シルバーアクセサリー　ビーチ　ターコイズ　ゴールドアクセサリー　ペア　高級　記念日　男　女　男女　ハワジュ　ギフト　プレゼント　ステンレス　シルバー　ゴールド　金属アレルギー　変色しない　プルメリア　クリスマス　クリスマスプレゼント　#リング#指輪#ハワイアンジュエリー#ハワイアン
http://narcologia.ru/goods/recycling595014.html
http://narcologia.ru/goods/encourage437472.html
http://narcologia.ru/goods/slide607987.html

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