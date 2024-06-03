Carhartt 企業刺繍 ダックトラディショナルコート ブラック 3XL

✔︎︎︎︎N601\\★/即購入OK早い者勝ち\\★/フォロー割実施中\\★/即日発送\\★/全品ホームクリーニング済み☆お得なフォロー割＆おまとめ割開催中☆詳しくはプロフィールにて(´ω`)/以下のリンクより当店のお洋服が一覧で見れます*ˊᵕˋ*是非定期的なチェックとフォローをお願いいたします❣↓↓↓#古着屋twinkle◉アウター一覧#twinkle_outer◉ワークジャケット一覧#twinkle_workjkt◉カーハート一覧#twinkle_Carhartt︎︎︎︎︎︎☑︎商品説明90sリバイバルで人気が再燃している、Carharttカーハートのダックジャケット。Carharttのジャケットの名作と言われる、その名も『トラディショナルコート』希少なビッグサイズ。メンズレディース問わずオーバーサイズに着用可能。グローブを着用したままでも使える大きめのフロントポケット、背面のアクションプリーツ、襟のコーデュロイ切替、袖口のリブなど、古き良きアメリカを彷彿とさせるヴィンテージらしい味のあるディティール。︎︎︎︎☑︎着画モデル160cm︎︎︎︎︎︎☑︎カラー後染めブラック／黒※着画は明るめに撮影しておりますので、実物は商品単体の画像をご参考ください︎︎︎︎︎︎☑︎素材タグ擦り切れのため不明おそらくコットン︎︎︎︎︎︎☑︎サイズタグ擦り切れのため不明(着用感はメンズ3XL相当)︎︎︎︎︎︎☑︎平置き採寸※手作業での採寸なので多少の誤差はご了承ください着丈約80cm身幅約79cm肩幅約64cm袖丈約64cm︎︎︎︎︎︎☑︎コンディション--used--新品以外は全て丁寧にお洗濯済み右袖付近に軽微なダメージはみられますが、その他目立った傷や汚れはなく、比較的状態は良好です。vintage慣れしている方であればまだまだご愛用頂けます。古着のため、神経質な方はお控えください。.



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