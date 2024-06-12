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BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ名刺入れ
商品番号 U86218484166
商品名

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ名刺入れ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ名刺入れになります。目立つスレや傷等なくまだまだ美品かと思います。中身に数枚しか入れてなかった為、型崩れ等もございません。写真でご確認ください。付属品はなく本体のみとなります。素材···レザーカラー···ブラック画像にて御判断くださる方にお譲りしたいと思います。神経質な方のご購入はご遠慮ください。BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタボッテガ名刺入れカードケース
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