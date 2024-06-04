Vans skate old Skool Krooked

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商品詳細
商品に興味を持って頂きありがとうございます。新品未使用VansSkateOldSkoolです。カラー:Krookedredサイズ:27cmus9国内正規取扱店にて購入しました。US企画の物です。カラーコンビネーションがとても良いアイテムです。梱包は丁寧にし、汚れなどの心配が無いように発送します。どうぞこの機会にご検討下さい。
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