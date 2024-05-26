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値下げ❣プラダ長財布3角プレートラウンドファスナー黒
商品番号 B46929042649
商品名

値下げ❣プラダ長財布3角プレートラウンドファスナー黒
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...ナイロンカラー...ブラック大切に使用していましたが、不要になったため出品します。全体的に目立ったキズや汚れなしですが三角プレートのゴールドが少し薄くなっているのとナイロン素材ですので少し表面がゆがんだようになってますが（3枚目、5枚目）内側は比較的に綺麗です！使用には問題ないですがお値段を相場よりお安くしています。品　番：1ML506TESSUTONEROO■サイズ：約高さ10.5x幅20xマチ2センチ■重　さ：約240g■仕　様：開閉：ファスナー式　内側：カードポケット12ポケット3札入れ3ファスナー小銭入れ1　収納力抜群で使いやすいです❣■素　材：ナイロン×レザー（縁取りがレザーです）■カラー：ブラック　　　　　金具ゴールド■付　属：箱　ギャランティカード即購入オッケーです❣#プラダ長財布ナイロン#レディース長財布#プラダ長財布
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